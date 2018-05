Sport, Spaß, jede Menge gute Laune und sogar Sonnenschein hat es am 1. Mai beim 9. Hengnauer Kinder- und Wandertag gegeben. Rund 600 Füße liefen mit.

Los ging es am frühen Vormittag natürlich mit dem Wandern. Dazu entschlossen sich gut 300 Teilnehmer, die sich in lockerer Reihe eigenständig, aber ausgerüstet mit der Wanderkarte des Veranstalters, Rucksäcken, Bollerwagen und Wanderstöcken in Familien- und Freundesverbänden auf den Weg machten. Eine schöne Runde hatte der Veranstalter, der TSV Hege, vorbereitet. Vom Sportgelände ging es durch Wald, Wiese, blühende Obstbäume, begleitet von fröhlichem Vogelgezwitscher über Bruggach, Hengnau, Arensweiler und Selmnau. Dort, auf dem Antoniusberg, gab es zusätzlich zur grandiosen Aussicht und dem dritten Wanderstempel auch noch die Möglichkeit zum Zwischenstopp mit Brotzeit, bevor es wieder zum Sportplatz zurückging. Sechs Kilometer waren das – ohne den möglichen Extraschlenker über Hattnau. Und Jarmo, Oskar, Johanna, Erik, Amalie und Sarah, die Kinder der Familien Vogel, Künst und Wiese, machte der Ausflug besonders viel Spaß, weil es sich mit Freunden gemeinsam einfach besser marschiert. Dass die fleißigen Wanderer zudem die Chance auf schöne Preise hatten, die der Förderverein „Kentucky“ des TSV Hege vorbereitet hat, erhöhte die Spannung. Am Sportplatz, wo die Helfer inzwischen das Kinderfest vorbereiteten, herrschte zu Beginn noch Ruhe. Das Wetter schien noch nicht richtig zu wissen, was es machen soll, und so war der Besucherandrang am Vormittag übersichtlich und der Würstchengrill lief auf Sparflamme. In der Mittagszeit wurde der Himmel freundlicher, die Sonne schaffte es durch die Wolken und das Festgelände füllte sich mit enorm vielen Besuchern – nicht nur Wanderer, auch solche, die nur zum Feiern kamen waren da und die Helfer gaben Vollgas, um alle satt und zufrieden zu bekommen.

Hip-Hop und Zauberei

„Wir sind sehr glücklich“, jubelte Elisabeth Eisenbach, die Vorsitzende des TSV Hege am Nachmittag, mit entspanntem Blick über das wuselnde und fröhliche Treiben auf dem Festgelände zwischen Wald, Fußballfeldern und Wiese, perfekt für die Kinder, um sich richtig auszutoben. Dazu gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Torwandschießen, ein nostalgisches Kinderkarussell und vieles mehr. Machte die Livemusik Pause, hatte die Hip-Hop-Tanzgruppe „Flash-Lights“ aus Kressbronn ihren Auftritt. Sie bekamen viel Beifall und sollten auf Wunsch des Publikums sogar eine Zugabe tanzen. Und dann übernahm auch schon wieder Zauberer Wolfgang Merk vom Duo Chicago die Kinder und zog sie mit seinen amüsanten Zaubereien völlig in seinen Bann. Langweilig wurde es weder den Kleinen, noch den erwachsenen Begleitern.

„Unser Hengnauer Kinder- und Wandertag ist ein richtiges Familienfest. Und dass er so gut angenommen wird, freut uns natürlich sehr“, sagt Elisabeth Eisenbach. Eben so sehr freue sie sich, dass alle mithalfen und an einem Strang zogen. Die Spielgemeinschaft der Fußballer hat die Bewirtung und die Aufstellung der Zelte, Tische und Spielgeräte übernommen, die Damenriege hatte leckere Kuchen gebacken und sorgte damit für den süßen Nachtisch. „Es ist ein Fest vom Verein für den Verein und für alle unsere Freunde.“