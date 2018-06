Vorerst darf niemand etwas bauen

Die Gemeinde Wasserburg will die Bebauung im Bereich Schulstraße und Schwanenweg neu regeln. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung daher beschlossen, den Bebauungsplan mit Erhaltungssatzung „Halbinselstraße“ in diesem Gebiet in einem beschleunigten Verfahren zu ändern. Bis dieses umgesetzt ist, friert eine Veränderungssperre den Bereich baulich ein.

Auslöser für diese Entscheidung war die Bauanfrage für ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen. Dieser hatte der Bauausschuss mit Hinweis auf die bestehende Sanierungssatzung eine Absage erteilt. „Sie können sich vorstellen, wie ein solches Gebäude aussieht“, sagte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt in der Sitzung.

Ziel ist ein einheitliches Konzept zu erstellen

Ziel der jetzigen Planung ist laut Sitzungsvorlage, die bestehende bauliche Entwicklung städtebaulich sinnvoll weiterzuentwickeln und eine einheitliche Entwicklung zu gewährleisten. „Beließe man es bei dem jetzigen Bebauungsplan, wären eine sukzessive Erhöhung der Gebäudehöhen und eine damit einhergehende Aufstockung der Wohnungszahl nicht regulierbar.“ Ziel ist auch, ein einheitliches Konzept zu erstellen. Bei der Planung sieht die Gemeinde nun vor, die Wohnungsdichte zu erhalten, indem sie die Zahl der Wohnungen „auf ein angemessenes städtebauliches Maß“ deckelt.

Der Gemeinderat stimmte sowohl der Änderung als auch der Veränderungssperre ohne Diskussion einstimmig zu – was Kleinschmidt begrüßte: „Vielen Dank, Sie tun hier dem Ort wirklich einen Gefallen.“ (jaj)