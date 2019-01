Vier „skrupellose Hausmusiker“

Der Bürgerstiftung Wasserburg ist es gelungen, die Band, die viele Menschen aus den SWR-TV-Sendungen „Hannes und dem Bürgermeister“ kennen dürften, am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr) als eigenständige Veranstaltung nach Wasserburg in die Sumserhalle, Reutener Straße 12, zu holen.

Was bieten die vier Schwaben, die sich „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ (www.stumpfes.de) nennen? Astreinen Satzgesang mit Spitzenbegleitung mit etwa 20 Instrumenten (auch ungewöhnlichen), kurzweilig, meist auf Schwäbisch dargeboten.

Die Lieder stammen aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der vier selbsternannten Unterhaltungsminister. Sie selbst bezeichnen sich laut Pressemitteilung als „skrupellose Hausmusiker“.

Der Manne, der Benny, der Flex und der Selle – sie spielen Eigenkompositionen, aber auch musikalische Kracher, also bekannte Titel wie beispielsweise „Ring Of Fire“ von Johnny Cash, daraus wird dann „De Reng War Deier“, also teuer. Oder der Schlager von Karel Gott und seiner „Biene Maja“? Wer aber ein Kinderlied erwartet, hat weit gefehlt: Da geht es plötzlich um eine „Sabine Mayer“ und ihre Probleme mit den Nachnamen „Koslowski“. Aus „Kung Fu-Fighting“ wird „Kung.Fu-Feigling“ und so weiter.

Die Liste könnte man endlos weiterführen, ob aktuellere Hits oder eben Evergreens. Die Band nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht, aber Vorsicht, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, es bestehe Suchtgefahr nach mehr. Welche Songs wirklich an einem Abend gespielt werden, bleibt bis zur Aufführung das Geheimnis der Stumpfes.Auch die Bühnenshow der Herrn Stumpfes sei sehens- und erlebenswert, denn die Mimik und Gestik der Vier suche ihresgleichen. Und sollte der Benny mal wieder auf seinem Kontrabass liegend spielen und meinen: „Des vibriert so schön“, bleibt meistens kein Auge trocken.

Erlös kommt Gemeinde zugute

Wer also, so die Vorschau des Veranstalters weiter, eine etwa 90-minütige heiße Show erleben möchte, kommt am Freitag, 25. Januar, zu den „Stumpfes“ - „Live 2019 – Nix wie no!“. Den Reinerlös aus der Veranstaltung setzt die Bürgerstiftung Wasserburg in Projekte im Gemeindegebiet Wasserburg ein.

Die Bürgerstiftung Wasserburg engagiert sich seit über zehn Jahren für die Menschen in Wasserburg und in den Teilorten Hege, Hengnau, Hattnau, Selmnau, Reutenen. Durch Erlöse aus ehrenamtlich durchgeführten Events und Konzerten ermöglicht die Bürgerstiftung Wasserburg Zuwendungen für Hilfsbedürftige, Förderungen und Projekte. Die Bürgerstiftung Wasserburg leistet einen wichtigen sozialen und kulturellen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Menschen in und um Wasserburg. Kontaktdaten, Spendenkonto und weitere Informationen finden sich auf der Homepage: www.buergerstiftung-wasserburg.de