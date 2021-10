Veterane Zweiräder zum Bestaunen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12.09.21 veranstaltete der Wasserburger Oldtimerclub bei schönstem Wetter sein erstes 2-Rad-Oldie-Treffen am Aquamarin in Wasserburg. Obwohl der WOC ganz bewusst nicht viel Werbung gemacht hatte, fanden sich über den Tag verteilt ca. 300 Zweiräder auf dem Gelände ein. Es gab für jeden etwas zu sehen, von sehr alten, besonderen Motorrädern, über besonders sorgfältig restaurierte Fahrzeuge bis zum einfachen Mofa. Hauptsächlich freute sich der Club über die zahlreichen jungen Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Vespas usw. Eindrucksvoll fuhr eine Gruppe aus Vorarlberg mit historischen Fahrzeugen ins Gelände ein. Es wurden viele Kontakte geknüpft, gefachsimpelt und natürlich Erfahrungen mit Restaurierungen, Motoren und „kleinen Zicken“ mancher Fahrzeuge ausgetauscht. Am Ende waren sich alle einig, dass es bestimmt ein zweites 2-Rad-Oldie-Treffen in Wasserburg geben wird. Der Verein bedankt sich bei allen Anwohnern für ihr Verständnis.