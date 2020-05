Verwaltung öffnet wieder schrittweise

Die Gemeindeverwaltung öffnet am Montag, 11. Mai, schrittweise und unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder für den Kundenverkehr. Allerdings müssen vorher Termine vereinbart werden, um zu vermeiden, dass es zu Stoßzeiten zu einem unkontrollierten Kundenaufkommen im Rathaus kommt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Termine können grundsätzlich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr telefonisch vereinbart werden. Alle Besucher ab 6 Jahren müssen grundsätzlich eine so genannte Alltagsmaske tragen.