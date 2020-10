Versteigerung von Fundsachen

Eine öffentliche Versteigerung von Fundgegenständen findet am Donnerstag, 8. Oktober, ab 15 Uhr in der Sumserhalle in Wasserburg statt. Eine Besichtigung der Fundsachen ist ab 14.30 Uhr möglich. Wegen der Corona-Pandemie kommen aus hygienischen Gründen nicht wie sonst überwiegend liegengebliebene Badesachen unter den Hammer, sondern in erster Linie nur Fundfahrräder sowie sonstige Gegenstände wie Brillen und Uhren. Jeder Teilnehmer hat sich beim Eintritt und Verlassen die Hände zu desinfizieren. Des Weiteren ist eine Eintrittserklärung zu unterschreiben. Während der Versteigerung ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Teilnehmern einzuhalten. Sofern nicht möglich, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.