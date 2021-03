Vermeintliche Bombe entpuppt sich als Skateboard

Am Montagmittag ist die Polizei Lindau darüber informiert worden, dass im Bereich des Landestegs in Wasserburg ein verdächtiger Gegenstand, ähnlich einer Bombe, im Wasser liegen soll. Die Beamten der Wasserschutzpolizeigruppe der PI Lindau nahmen sich dem Gegenstand an. Bei einer Tauchfahrt mit einem sogenannten „ROV“, einem Unterwassertauchroboter, konnte laut Polizeibericht festgestellt werden, dass es sich nur um ein Skateboard handelt. Es konnte Entwarnung gegeben werden, das Skateboard wurde durch die Gemeinde entfernt.