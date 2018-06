Verlegung des Terrassenaufgangs umstritten

Die Uferpromenade der Wasserburger Halbinsel soll um einige Meter in den See hinein verbreitert werden. Das sehen die Pläne des Gemeinderats vor und sorgt für erhebliche Diskussionen.

Der Betriebsleiter des Schlosshotels, Siegfried Weidinger, hält diese Erweiterung der Halbinsel nicht für notwendig. Er sagt: „Ich habe 20 Jahre im Haus des Gastes gearbeitet und habe es noch nie erlebt, dass es dort unten zu eng war.“ Die Gemeinde soll sich seiner Meinung nach auf die Sanierung der Kanäle, Wege und Geländer konzentrieren. Sie sei schon lange dringend erforderlich. „Schon 1999 ist beim Hochwasser das Wasser nicht richtig abgelaufen, weil die Kanäle teilweise zugewachsen waren“, moniert er. Weidinger glaubt: „Wenn wir die Kosten für die Sanierung zusammenrechnen, haben wir genügend Ausgaben, die die Gemeinde stemmen muss.“

Verlegung des Aufgangs zur Terrasse der Seekrone

Auch die Verlegung des Aufgangs zur Terrasse der Seekrone an die Seite gefällt ihm nicht: „Ein Gast fühlt sich willkommen, wenn er vorne reinkommt und nicht an der Seite hineinschleichen muss.“ Zudem schätzten die Urlauber die Wasserburger Halbinsel. Weidinger sagt: „Die Gäste kommen, weil es so idyllisch und überschaubar ist. Sie wollen keine Flaniermeile wie am Berliner Ku’damm.“

Kioskpächter findet Pläne grundsätzlich in Ordnung

Auch der Pächter des Kiosks auf der Halbinsel, Wolfgang Schäfler, weiß, dass viele Gäste die Halbinsel so mögen, wie sie derzeit ist. Die Enge habe noch nie gestört, meint er. Es sei vielmehr positiv, weil die Radfahrer nicht so durchrasen könnten. Allerdings sagt Schäfler auch, dass eine Verbreiterung nötig sei, wenn der Kiosk wie geplant nach vorne gesetzt werde. Grundsätzlich findet er die Pläne des Gemeinderates in Ordnung. Er wünscht sich nur mehr Bäume.

Pächter der Seekrone: Halbinsel sollte attraktiver werden

Der Pächter der Seekrone, Harald Weber, wiederum freut sich das etwas gemacht wird: „Schauen Sie sich andere Häfen an, die sind geradliniger und attraktiver.“ Die Molenverlängerung sei dringend notwendig, um den Hafen sicherer zu machen und die Landgewinnung erforderlich, um genügend Platz zu haben. Er ist der Ansicht: „Wenn man die Genehmigungen und Zuschüsse hat, sollte man das machen.“ Nur mit der Verlegung des Aufgangs zur Terrasse an die Seite ist auch er nicht glücklich. Er glaubt, dass Touristen, die auf der Promenade flanieren, dann nicht mehr spontan auf einen Kaffee hineinschauen würden.

Alle Argumente der Befürworter und Gegner hören Sie am Montag, 2. Mai, ab 19 Uhr auf der Podiumsdiskussion der LZ in der Sumserhalle in Wasserburg. Sämtliche Berichte zum Thema Halbinselsanierung finden Sie im Internet unter www.schwaebische/wasserburg-buergerentscheid. (andy)