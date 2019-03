Vereinsleben bietet Zuverlässigkeit, Bodenhaftung, Struktur

Der Musikverein Wasserburg feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum: 175 Jahre wird er alt. Das traditionelle Dreikönigs-Konzert im Januar stand bereits unter diesem Motto, und einige Veranstaltungen im frühen Sommer werden es auch tun. Am Samstag gibt es zudem einen Festakt in der Sumserhalle für geladene Gäste, also für die vielen Freunde, Wegbegleiter, Gönner, Förderer und Helfer.

Besondere Meilensteine aus der Chronik des Musikvereins werden an diesem geselligen Abend Thema sein und musikalisch sowie in Geschichten und Erzählungen dargestellt. „Der Musikverein will etwas von dem zurückgeben, was wir voller Wohlwollen an Förderung erhalten haben“ erklärt Stefan Hilger, der Vorsitzende des Musikvereins Wasserburg. Sei dieser Festakt auch geladenen Gästen vorbehalten, so haben die Musikanten für die Bürger noch einiges vorbereitet in diesem Jubiläumsjahr.

Für den 29. Juni, ein Samstag, ist bei gutem Wetter ein Serenadenkonzert mit Partnerkapellen geplant. 150 Musikanten werden in einem Sternmarsch an den Lindenplatz ziehen und dort gemeinsam aufspielen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Die genaue Uhrzeit gibt der Musikverein noch bekannt.

Das Uferfest am dritten Juliwochenende dauert dieses Mal drei Tage, von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli. Bislang steht fest, dass am Freitag die „Musikatzen“ wilde, freche, aber auch klassische und traditionelle Blasmusik spielen. Am Samstag unterhält der Musikverein Kressbronn im großen Festzelt und am Sonntag spielt der Musikverein Oberreitnau zum Frühschoppen.

Auch die Bläserschule feiert Geburtstag

Ein Blick zurück – sehr weit zurück – zeigt, dass es ein junger Mann war, der den Grundstein für den Wasserburger Musikverein legte. Der 19-jährige Hilfslehrer David Schäfler scharte 1844 alle musikalischen Männer aus Bodolz, Hege, Nonnenhorn und Wasserburg um sich und begeisterte sie für das gemeinsame Musizieren.

Und heute? Unter der Leitung von Stefan Hilger und Dirigent Elmar Vögel spielen 66 aktive Musikanten, die eine gute Musikantenkameradschaft mit großem Zusammenhalt hegen und pflegen. Dazu gibt es eine größere Anzahl an sogenannten passiven Mitgliedern, die alles andere als passiv seien, und den Musikverein teilweise seit Jahrzehnten mit viel Idealismus begleiten und fördern. „Das sind unsere größten Fans. Ihnen ist wichtig, wie es uns und dem Verein geht. Wir brauchen sie“, betont Hilger. Musikalisch seien sie in vielen Bereichen zu Hause, spielen genauso gern volkstümlich wie konzertant. „Und wir versuchen stets Qualität zu bringen, ob wir musikalisch das Dorfleben begleiten oder ein großes Konzert spielen“, versichert Stefan Hilger. Mit „11 Halbe“ haben sie wieder eine gut funktionierende Polkabesetzung, die sich aus den Reihen des Musikvereins heraus gebildet hat. Durch die Bläserschule Bodolz Wasserburg, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert, ist gut für den Nachwuchs gesorgt. In der Bläserschule werden die Kinder im „Klassenspiel, im Kinder-, Schüler und Jugendorchester auf den Musikverein Wasserburg vorbereitet. Musikalischer Leiter ist Stefan Hilger.

Der Verein müsse in naher Zukunft den Generationenwechsel gut über die Bühne bringen. „Wir brauchen junge Menschen, die bereit sind, von den erfahrenen Kameraden jetzt noch zu lernen, und dann mehr Verantwortung und Ämter zu übernehmen. Um den Fortbestand des Vereins zu sichern.“

Tatsache sei, und das treffe den Musikverein Wasserburg wie so viele Vereine auch, dass langjährige Mitglieder nach und nach aufhören, die den Musikverein aufgebaut, geprägt, spannende, lustige oder berührende Geschichten erlebt und Vereinsgeschichte geschrieben haben. „Jetzt müssen junge Menschen nachkommen, Aufgaben übernehmen, dem Verein ihre Handschrift geben und neue Geschichten erzählen.“

Denn so ein Musikverein, der sei eine lebendige Struktur, beinahe wie ein lebendiges Wesen. „Und unseres existiert seit 175 Jahren. So viel Lebenszeit einzelner Mitglieder steckt darin. Wie viele Paare haben sich hier wohl kennen und lieben gelernt? Wie viele lebenslange Freundschaften sind entstanden?“, fragt Hilger. „Ich hoffe sehr, dass es so gut weiter geht. Dass junge Menschen den Verein weiter als ihre Heimat betrachten. Sie sind bei uns gut aufgehoben und erleben viel.“ Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit könne das Vereinsleben Entschleunigung sein. Zuverlässigkeit bieten, Bodenhaftung, Struktur. Zum Jubiläum wünsche er seinem Musikverein eine glückliche Zukunft.