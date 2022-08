Vereine-Stammtisch kommt in Wasserburg zusammen

Unter dem Motto „am 8. um 8“ wird am 8. eines jeden Monats abends ab 20 Uhr von der neuen Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau ein Vereine-Stammtisch ausgerichtet. Nach dem erfolgreichen Start im Juli in Weiler und dem zweiten Stammtisch im August in Heimenkirch, findet nun am Donnerstag, 8. September, im Clublokal Wasserburger Segler Club, in der Halbinselstraße 75 in Wasserburg, erneut ein Stammtisch statt.

Verantwortliche aus den unterschiedlichen Vereinen können sich wieder zwanglos zu einem regelmäßigen Austausch treffen, aktuelle Vereinsthemen ansprechen und offene Fragen rund um die Vereinsarbeit klären. Vereinsberater Karl Bosch wird wieder mit vor Ort sein, die Veranstaltung moderieren sowie aktuelle Neuerungen im Vereinsleben vorstellen, kündigt das Landratsamt Lindau in einem Schreiben an.

„Ziel des Angebotes ist es, den Austausch und die Vernetzung unter den Vereinen im Landkreis Lindau zu fördern und auszubauen“, so Karl Bosch, Leiter der Lindauer Servicestelle für Vereine. Beim Vereins-Stammtisch gibt es keine festgelegte Tagesordnung, es werden die Themen besprochen, die den Vereinsvertretern gerade unter den Nägeln brennen. So haben alle die Möglichkeit, Antworten auf Fragen und Probleme zu bekommen.

Damit auch alle Vereine die Möglichkeit zur Teilnahme haben, findet der Lindauer Vereins-Stammtisch abwechselnd in den verschiedenen Gemeinden des Landkreises statt. Der jeweilige Veranstaltungsort wird auf der Webseite des Landkreises Lindau bekanntgegeben. Eine formlose Anmeldung unter der E-Mail-Adresse vereinsberatung@landkreis-lindau.de ist erwünscht. Die Teilnahme ist kostenlos.