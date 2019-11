Vandalen zerstören in Sumserhalle alle Waschbecken

Blinde Zerstörungswut – und das zum dritten mal in diesem Jahr. Randalierer haben erneut großen Schaden in der öffentlichen Toilettenanlage bei der Sumserhalle in Wasserburg angerichtet.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der WC-Anlage mutwillig sämtliche Waschbecken zerstört. Außerdem wurde ein Holzzaun nahe der Turnhalle beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wasserburgs Bürgermeister Thomas Kleinschmidt verweist im Gespräch mit der Lindauer Zeitung darauf, dass dies bereits zum dritten Mal in diesem Jahr passiert.

Waschbecken, Spiegel und Halterungen – fast alles hat die Gemeinde bereits mehrfach erneuern müssen. Offensichtlich handele es sich jedes Mal um die gleichen Täter. Doch Kleinschmidt ist ratlos, wie er den Vandalismus stoppen und den Schaden für die Gemeinde in Grenzen halten kann.

Denn schließen will er die WC-Anlage nicht. Und ein Münz-WC scheint ihm auch nicht die richtige Lösung. Er hofft, dass die Polizei die Täter ermitteln kann, damit die Zerstörungswut aufhört.