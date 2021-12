Urne am Strand gefunden

Eine Spaziergängerin hat am Donnerstag gegen 9 Uhr am Bodenseeufer in Wasserburg im Bereich der Uli-Wieland-Straße eine Urne gefunden. In der Urne befanden sich noch Aschereste. Da Seebestattungen in Deutschland nicht erlaubt sind, muss davon ausgegangen werden, dass die Urne aus der Schweiz über den See an das bayerische Seeufer getrieben wurde. Laut Schweizer Bestattungsrecht hätte die Urne beschwert werden müssen, damit diese auf den Seegrund fällt. Dies wurde in diesem Fall jedoch nicht gemacht. Die Dienstgruppe See der Polizeiinspektion Lindau hat die Ermittlungen zur Herkunft der Urne aufgenommen. Diese wurde vorerst als Fundsache entgegengenommen.