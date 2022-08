Unfall mitten auf dem Bodensee: Frau stürzt an Bord und verletzt sich am Rücken

Eine Frau ist am Sonntag auf einem Boot gestürzt und hat sich dabei am Rücken verletzt. Wie die Wasserwacht sie rettete.

Weil ein Motorboot hohe Wellen verursacht hatte, wurde die 71-jährige Frau, die als Gast auf einem gemieteten Motorboot mitgefahren war, in ihren Sitz gestoßen. So teilt es die Polizei mit. Sie stauchte sich die Lendenwirbelsäule. Zu dem Unfall ist es laut Wasserwacht am Nachmittag auf dem Boot zwischen Wasserburg und Rohrspitz in Österreich gekommen.

Frau wird an Land gebracht

Die Einsatzkräfte der Wasserwacht versorgten die Frau, sie fixierten sie auf einem Spineboard und brachten sie dadurch schonend auf das Motorrettungsboot „Seewolf“. Dort sei ein spezieller Patientenbehandlungsplatz.

„Gut betreut wurde die verunfallte Person in den Lindauer Segelhafen verbracht“, schreibt die Wasserwacht. Noch an Bord im Bootsschuppen hätten der nachalarmierte Landrettungsdienst samt Notarzt die weitere medizinische Versorgung übernommen.

Ursache noch unklar

Auch das Bugklappenboot „Barracuda“ war von Nonnenhorn aus zu dem gemeldeten Standpunkt gefahren. Die Lindauer Wasserschutzpolizei war ebenfalls vor Ort.

Weil sich der Unfall bei Fußach bei Rohrspitz passiert ist, hat die Lindauer Polizei den Vorfall an die Polizei in Österreich, dem Seedienst Hard abgegeben.