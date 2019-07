In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurde ein in der unteren Ebenhalde in Wasserburg abgestelltes Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte laut Polizeibericht die Heckscheibe und verursachte einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Die Polizei Lindau bittet um Mithilfe.