In der nacht von Freitag auf Samstag ist in der Bahnhofstraße in Wasserburg ein gelbes Motorrad der marke KTM gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Das Motorrad stand ohne Kennzeichen vor dem Anwesen des Geschädigten. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 4500 Euro.