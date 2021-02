Unbekannter fährt Straßenlaterne im Wasserburger Gartenweg an

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr, vermutlich beim Rangieren, gegen eine Laterne im Wasserburger Gartenweg. Ein Zeuge meldete den Schaden gegen 11 Uhr am Dienstag. Aufgrund des Schadensbildes hätte der Verursacher den Schaden bemerken müssen, so die Polizei. Ob es sich um einen Lastwagen oder Auto gehandelt hat, ist nicht bekannt. Der Sachschaden an der Lampe beziffert die Polizei in ihrem Bericht auf rund 1000.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dieser Unfallflucht führen, nimmt die Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, entgegen.