Unbekannter fährt Carport an

In der Ladestraße in Wasserburg hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr beim Ausparken einen Carport angefahren. Er fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Polizei. Ein Zeuge konnte sich Teile des Kennzeichens merken und sagte aus, dass der Unbekannte ein Elektroauto fuhr. Der Schaden: rund 800 Euro.