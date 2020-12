Unbekannter entsorgt 53 Reifen im Wald

Mit einem Fall der illegalen Abfallentsorgung beschäftigt sich momentan die Polizei Lindau. Am Montagmorgen meldete ein Zeuge, dass in einem Waldstück an der Verbindungsstraße zwischen Bruggach und Hengnau mehrere Altreifen entsorgt wurden. Bei der weiteren Fallaufnahme fanden Beamte der Wasserschutzpolizei insgesamt 53 Altreifen, teilweise noch mit Felgen, schreibt die Polizei. Einem Zeugen sei am Samstag, gegen 16 Uhr, ein weißer Kastenwagen aufgefallen, der am Waldrand parkte. Eine bisher unbekannte Person sei dort mit einem Hund Gassi gegangen.

Mehr zum Thema Bodolz Diebstahl auf Baustelle