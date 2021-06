Unbekannter bricht Automat auf

Am Aquamarin in Wasserburg wurde in der Nacht zum Sonntag ein außenliegender Süßigkeiten-Automat des Kiosks aufgebrochen. Unbekannte haben die Sichtscheibe des Automaten eingedrückt und zwei Getränkeflaschen und Süßigkeiten entwendet. Der Geldbehälter blieb unversehrt. Trotzdem ist der Sachschaden laut Polizeibericht erheblich. Die Tatzeit muss laut Zeugenaussagen ziemlich genau um 1 Uhr gewesen sein. Zuvor hatten Jugendlichen in der Eschbachmündung gefeiert, wie die Polizei berichtet, es sei aber unklar, ob der Täter aus diesem Kreis kam.