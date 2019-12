ULW-Bürgermeisterkandidatin stellt sich vor

Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung der Unabhängigen Liste Wasserburg (ULW) hat sich Bürgermeisterkandidatin Regina Hunschock nochmals vorgestellt. Außerdem wurde bei dem Treffen über die öffentlichen Punkte der Gemeinderatssitzung diskutiert, wie die UlW mitteilt. Hunschock habe zudem die Gelegenheit genutzt, sich etwas eingehender als beim ersten Treffen darzustellen.

Hunschock hat laut ULW Pädagogik studiert und war nach ihrem Studium bereits einige Jahre im Jugendamt der Stadt Dortmund tätig, bevor sie sich als Beraterin und Trainerin für Führungskräfte in der sozialen Arbeit selbständig machte. Dies praktizierte sie erfolgreich mehr als 25 Jahre. Seit sechs Jahren ist sie wieder im öffentlichen Dienst tätig und bringe sich dort engagiert ein. Sie ist Leiterin des Bürgerzentrums Gahmen der Stadt Lünen in Nordrhein-Westfalen. Sie qualifiziere sich für das Amt der Bürgermeisterin durch ihre langjährigen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung, Moderation, kommunalpolitischem Quartiersmanagement, Teamentwicklung, Fundraising (Mittelbeschaffung) und Marketing. Höhepunkt dieser Arbeit sei die Auszeichnung mit dem Deutschen Fundraising-Preis gewesen.

Das Bürgerzentrum, ein Neubau, wurde mit der Berufung von Hunschock zur Leiterin des Hauses vor sechs Jahren neu eröffnet. Hier habe sie Aufbau- und Entwicklungsarbeit geleistet, sodass das Zentrum heute im sozialen Quartier Gahmen angenommen und etabliert sei. Das Wissen, dass sie gestalten und moderieren kann und damit unterschiedlichste Interessen auf gemeinsame Ziele auszurichten, habe sie dazu geleitet, sich wieder neuen Herausforderungen stellen zu wollen und in noch größere Verantwortung zu gehen. „Wie wir in Zukunft unsere Dörfer und Städte in ländlichen Regionen im Einklang mit den kommenden klimapolitischen Rahmenbedingungen entwickeln, sei eine besonders motivierende wie sinngebende Herausforderung für mich“ so Regina Hunschock. Deshalb bewerbe sie sich für das Amt der Bürgermeisterin in Wasserburg. Zur Bodenseegegend habe sie über Freundschaften bereits eine intensive Beziehung und wolle im Fall ihrer Wahl auf jeden Fall auch in Wasserburg wohnen. Schon jetzt habe sie sich für die Zeit bis zur Wahl in einer Ferienwohnung eingemietet, um vor Ort zu sein und Wasserburg und seine Menschen kennenzulernen.

Gemeinsam mit den Aktiven der Unabhängigen Liste wird sie im Wahlkampf mit dem Slogan „Wasserburg im Takt mit der Zukunft" werben. Damit könne man viele Verbindungen darstellen, etwa die Verkehrsproblematik, oder eben das Ziel, Wasserburg in eine intakte Zukunft zu führen.

Mit den Anwesenden entspann sich in der Sitzung laut Pressemitteilung eine angeregte Diskussion über viele Themen, die im Ort gerade anstehen. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes genauso, wie die Landwirtschaft oder die Verkehrsproblematik. Ein echtes Anliegen von Hunschock und den Aktiven der ULW sei eine Befriedung der Politik und damit ein echter Neuanfang mit Teamgeist.

Am Ende waren sich alle einig, dass die Unabhängige Liste und ihre Bürgermeisterkandidatin sich auf die Wahl im März 2020 klar positionieren müssen. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen genau wissen, wofür wir stehen“, erklärte Hunschock. Im Falle ihrer Wahl gewinne Wasserburg mit ihr eine gestandene Persönlichkeit, die sich mit voller Kraft, Kompetenz und frischem Wind für Wasserburg einsetzen werde, mit einer bürgernahen, offenen, realistischen und zielorientierten Politik, gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat, Bürger und Bürgerinnen.

Die ULW nominiert ihre Bürgermeisterkandidatin und ihre Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten am Mittwoch, 8. Januar, im Gasthof Eulenspiegel. Dann werde auch das Programm ausführlich präsentiert.