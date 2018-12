Uli-Wieland-Straße: Im Außenbereich dürfen keine Häuser gebaut werden

Mehr als zwei Jahre hat das Verfahren gedauert. Jetzt aber steht fest: Für das seezugewandte Teilstück der Uli-Wieland- Straße, ab der Villa Seefried Richtung Wasserburg, gibt es kein neues Baurecht. Dagegen darf auf dem großen Grundstück des nördlichen Teilstückes das schon bestehende Haus abgerissen und stattdessen zwei neue Wohnhäuser gebaut werden.

Seit 2016 beschäftigt sich der Wasserburger Gemeinderat bereits mit dieser Fläche an der Uli-Wieland-Straße, die die denkmalgeschützte Villa Seefried, samt dem davor gelagerten Gebäude an der Straße auf der südöstlichen Seite, die Weinbaufläche dazwischen und das mit einem Haus bebaute Grundstück auf der nordwestlichen Seite miteinschließt. Dafür wollte der Wasserburger Gemeinderat den Flächenlandschaftsplan (FLP) als auch den Bebauungsplan „Wasserburg-Reutenen“ ändern und erweitern. Ziel war es, zu klären, wo gebaut werden darf und wo nicht. Nachdem der Gemeinderat die Entwürfe beider Pläne im Juli 2016 gebilligt und die Pläne dann Anfang dieses Jahres öffentlich ausgelegt hatte, war es jetzt am Gemeinderat, über die Anregungen und Stellungnahmen sowohl der öffentlichen Träger als auch der Bürger zu entscheiden. Dabei sprach sich das Gremium einhellig dafür aus, dass das landwirtschaftlich genutzte Teilstück nicht bebaut werden darf.

Wie Hubert Sieber vom beauftragten Büro Sieber und seine Mitarbeiter Kathrin Haury sowie Philipp Kurz erklärten, habe das Landratsamt Lindau als übergeordnete Behörde empfohlen, dieses Teilstück ganz aus der Überplanung herauszunehmen. Denn dieses gelte als Außenbereich. Und dass es deshalb darauf kein Baurecht geben soll, dafür sprach sich der Rat einstimmig aus. Dagegen wies er das nördliche Teilstücks als „allgemeines Wohngebiet“ im FLP aus und erlaubte damit den Abriss des bereits bestehenden Gebäudes und den Neubau zweier Wohnhäuser, wobei diese eine abschließende Linie bilden müssen.

Sieber: Dimension der Heckeentspricht rechtlicher Norm

Zu Diskussionen kam es, nachdem Sieber und seine Mitarbeiter klar gemacht hatten, dass der FLP eine 3,50 Meter hohe, doppelreihige und damit fünf Meter breite Hecke zum Schutz der Villa Seefried und dem vorgelagerten Gebäude vorsieht. Da die angrenzende Fläche landwirtschaftlich genutzt werde, schützt sie die Bewohner vor Pestiziden. Was Ratsmitglied Stefan Hanser zwar einsah, jedoch die Dimension der Hecke, die den Bewohnern die Seesicht nehme, bezweifelte. Sieber ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass es sich bei den Ausmaßen der Hecke um rechtlich festgesetzte Normen handle. „Wenn Sie es anders festsetzen, kommen Sie als Gemeinderat in Regress“, warnte er das Gremium. Was Ratsmitglied Alexander Fundele bestätigte und zudem erklärte, dass der Gemeinderat mit dieser Hecke nicht nur die Bewohner, sondern auch die Landwirtschaft schütze. Nämlich insofern, als dass der Landwirt auf dieser Fläche weiterhin seinen Wein anbauen dürfe. Zudem klärte Fundele darüber auf, dass, solange die Besitzer der beiden Grundstücke nicht neu bauten, alles so bleiben könne, wie es sei: „Das heißt, er muss jetzt keine Hecke pflanzen.“

Während die Räte auch bei allen anderen Punkten keine Änderung der Pläne beschlossen, schlug Sieber vor, den Bebauungsplan dahingehend zu verändern, dass die beiden neuen Gebäude die festgesetzte Grundflächenzahl überschreiten dürften. Aber nur, was die Nebenflächen, wie Stellplätze, Tiefgaragenzufahrt und Wege, betreffe und nur insofern, als dass es sich hier um unversiegelte und damit wasserdurchlässige Flächen handle. Auch Stephan Demmerer schlug eine zusätzliche Änderung vor. Um den „offenen Blick zum See“ über den landwirtschaftlich genutzten Teil der Straße zu schützen, schlug er vor, etwaige Heckenbepflanzungen oder Zäune im Bebauungsplan festzulegen. So dürften Zäune und Hecken nicht über 1,50 Meter hoch sein. Während Zäune transparent bleiben müssten, sollten Hecken aus heimischen Pflanzen bestehen.

Weil der Gemeinderat diese Änderungen beschlossen hat, legt die Gemeinde die Pläne nochmals öffentlich aus. Öffentliche Träger sowie Bürger können dann nur mehr zu diesen Neuerungen Stellung nehmen. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt, dass die Bauwerber des nördlichen Teilstücks damit rechnen könnten die Baugenehmigung im Laufe des kommenden Jahres zu erhalten. Was Fundele mit der Erklärung ergänzte, dass sich daran auch dann nichts ändere, falls gegen den FLP geklagt werde.