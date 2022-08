Twofold besingen das kühle Nass

In der Kirche St. Johannes in Wasserburg spielt am Samstag, 20. August, um 19.30 Uhr das Duo Twofold. Das kostenlose Konzert findet im im Innenhof der Kirche statt und hat das Thema „Towards the sea”.

Twofold besteht aus Sängerin Katrin Palm und Gitarrist Alexander Palm, die ein Programm rund um das Thema Wasser präsentieren. Dieses reicht von Pop und Jazz über Blues bis hin zum Chanson; zu hören sind unter anderem Stücke von Queen, Bruce Springsteen und Charles Trenet, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Die Sängerin Katrin Palm erwarb sich in ihrer gesanglichen Arbeit in zahlreichen, verschiedenen Projekten in den Bereichen Jazz, Pop und Rock eine äußerst wandlungsfähige Stimme und erhielt Unterricht unter anderem bei Größen wie den New York Voices oder Judy Niemack. Der Gitarrist Alexander Palm studierte klassische Gitarre und Klavier an den Hochschulen Basel und Maastricht bei Oscar Ghiglia und Carlo Marchione und wurde als Gitarrist bei internationalen Wettbewerben bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt war er unter anderem bei den Bregenzer Festspielen und dem Zeltfestival Konstanz zu hören.