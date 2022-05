TV Wasserburg ehrt langjährige Übungsleiterinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Generalversammlung ehrte der Turnverein Wasserburg zwei langjährige Übungsleiterinnen. Beide gehen in ihren wohlverdienten Ruhestand als Übungsleiterinnen.

Lisbeth Ergenschäfter trat 1954 als 14-Jährige in den Turnverein ein. In zwei Jahren feiert sie somit ihre 70-jährige Vereinszugehörigkeit. In vielfältigen Funktionen war sie für den Verein tätig. Bis letztes Jahr leitete sie die Übungsgruppe der „Mittwochsdamen“. Auch sonstige Veranstaltungen des Vereins wurden immer tatkräftig unterstützt.

Ebenso waren die „Montagsdamen“ eine feste Größe im Verein. Friedl Spöttl führte über viele Jahre durch die Übungsstunde. Friedl trat mit 15 Jahren bereits 1949 in den Verein ein. Auch sie war in vielfältigen Funktionen für den Verein tätig und immer eine Stütze und Hilfe für alle Aktionen des Vereins.

Das über Jahrzehnte gezeigte Engagement und die Treue beider Damen für den Turnverein ist sicherlich außergewöhnlich. Umso schwieriger wird es für den Verein, diese weggefallenen Übungsleiterstunden wieder zu besetzen.

Der Turnverein Wasserburg dankt beiden Übungsleiterinnen, die zudem längst Ehrenmitglieder sind, sehr herzlich für ihren Einsatz für den Verein und wünscht viel Gesundheit für die Zukunft.

Sollte sich jemand berufen fühlen die Übungsstunden unserer Senioren/innen als Übungsleiter/in übernehmen zu wollen, kann über die Homepage (www.tv-wasserburg-bodensee.de) jederzeit Kontakt mit der Vorstandschaft aufgenommen werden.

Im Rahmen der Generalversammlung mit Neuwahlen, gab es nur eine Änderung bei den Beisitzern. Anja Merk ist neu in der Vorstandschaft für Lisette Hoffmann, welche nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand. Alle weiteren Personen in der Vorstandschaft stellten sich zur Wiederwahl ihrer Ehrenämter, was in der aktuellen Zeit absolut lobenswert und nicht selbstverständlich ist. Die gesamte Vorstandschaft wurde von der Versammlung im Anschluss einstimmig in ihre Position gewählt.