Turnverein hofft auf Normalbetrieb

Auch am Turnverein Wasserburg 1900 ist Corona nicht spurlos vorbeigezogen. Trotzdem blickte Wasserburgs größter Verein bei der Generalversammlung, die coronabedingt in der Sumserhalle stattfand, auf ein ereignisreiches Jahr mit einigen sportlichen Erfolgen und jede Menge Aktivitäten zurück. Für die anstehende Sportsaison hofft der Verein auf die Rückkehr zum Normalbetrieb. Die Voraussetzungen dafür hat er jedenfalls schon geschaffen: einen Übungsplan voller Angebote für fast alle Altersgruppen.

Diese Generalversammlung war die erste überhaupt, die der neu gewählte Bürgermeister Harald Voigt seit seinem Amtsantritt im Mai besuchen durfte. Aber dafür kam Harald Voigt nicht allein, sondern hatte mit Gemeinderat Stefan Schnell den Vereinsbeauftragten der Gemeinde mitgebracht. Ein neu geschaffenes Amt, das, wie Voigt erklärte, den Zweck habe, die Vereine und damit das ehrenamtliche Engagement zu würdigen.

Auch wenn das zurückliegende Vereinsjahr mehr als nur die Corona-Zeitspanne von Ende März bis jetzt umfasst, war Corona doch das vorherrschende Thema. Wie Vorsitzender Wolfgang Rehfuss berichtete, hatten die Einschränkungen den gesamten Übungsbetrieb zum Erliegen gebracht und dazu geführt, dass die Jugendfreizeit, die im September hätte stattfinden sollen, abgesagt wurde. Auch die Wasserburger Abendmärkte, bei denen der Verein fester Bestandteil ist und bei denen er mit dem Verkauf von Waffeln und Kuchen Geld verdient, seien bisher ebenfalls ausgefallen. Aber, so betonte Rehfuss, „die Einschränkungen sind vertretbar und anwendbar“.

Für die kommende Saison, die für den TV im September beginnt, präsentierte Rehfuss ein prall gefülltes Fünf-Tage-Woche-Programm, das vom Eltern-Kind-Turnen bis zur Seniorengymnastik ein „breites Angebot“ für alle umfasst. Einzig für das Mädchen- und Bubenturnen der ersten und zweiten Klasse sowie das der dritten und vierten Klasse sucht der Verein noch händeringend Übungsleiter. Neu im Programm ist die „Volleyballjugend“ für die Gruppe der 13- bis 16-Jährigen.

Weil die Dorfparty 2020 dank des neuen Konzepts ein Riesenerfolg war, plant Rehfuss eine Wiederholung. In diesem Jahr hat der Verein zudem die Sanierung des Faustballplatzes abgeschlossen. Die war nötig geworden, weil sich Spieler bereits wegen der Löcher im Rasenplatz verletzt hätten. Wurde im Herbst die komplette Rasenfläche erneuert, so wurden heuer noch Strom und Wasserleitungen an den Platz gelegt. Sanierungsmaßnahmen, die mit knapp 18 000 Euro zu Buche schlagen. Für das neue Vereinsjahr wünscht sich der Vorsitzende in erster Linie: „Die Rückkehr zum Normalbetrieb sollte ab September unser oberstes Ziel sein.“

Von den sportlichen Erfolgen des Nachwuchses berichtete Jugendleiterin Sandra Kopp. So habe der TV-Wasserburg beim Wettkampfturnen in Lindenberg im Mai 2019 mit seinen beiden Mannschaften den ersten und vierten Platz belegt. Beim Kreiskinderturnfest in Opfenbach im Juli 2019 hätten die 19 Turner „einige“ Treppchenplätze erreicht, und beim Pokalturnen im Oktober haben sich die zwölf angetretenen Turner vier Pokale geholt.

Erfolge, von denen auch Faustballer Alex Bulach berichten konnte. Hatten die Wasserburger Faustballer die Hallensaison 2019 als Vizemeister beendet, so beschlossen sie die Feldsaison mit dem fünften Platz. Beim Vatertagsturnier in Üchtelhausen belegten sie sogar den zweiten Platz. Jetzt, wo der Faustballplatz saniert ist, hofft Bulach auf mehr Zuschauer beim Eschbachturnier am 5. September als im vergangenen Jahr.

Die Sanierung des Rasenplatzes war auch Thema, als Kassier Andreas Söll die Finanzen präsentierte. War doch die große Investition der Grund dafür, dass der Verein mit einem Minus in Höhe von 7500 Euro aus dem vergangenen Haushaltsjahr hinausgegangen ist. „Das klingt zwar dramatisch, aber der Verein ist finanziell gut aufgestellt“, beschwichtigte der Kassier. Insgesamt verfügt der TV über ein Rücklagenpolster von gut 65 000 Euro.

Der Turnverein Wasserburg 1900 hat auch gewählt. Dabei haben die Mitglieder ihren ersten Vorsitzenden Wolfgang Rehfuss in seinem Amt bestätigt. Weil der zweite Vorsitzende Dieter Hirlinger, sein Amt nach 28 Jahren zur Verfügung gestellt hat, wählten die Mitglieder Ute Rechtsteiner als dessen Nachfolgerin. Ein ganz neues Amt, nämlich den dritten Vorsitzenden, hatte die Vorstandschaft geschaffen, um die Jungen in den Vorstand hineinwachsen zu lassen. Zu eben dieser dritten Vorsitzenden wurde Teresa Bleymaier gewählt. Ebenfalls sein Amt abgegeben hat Kassier Andreas Söll. Seine Nachfolgerin ist Heike Hannemann. Schriftführer ist Christoph Söll, der für die ebenfalls nicht mehr angetretene Beate Meßmer gewählt wurde. Jugendwart bleibt Sandra Kopp. Beisitzer sind Alex Bulach, Lisette Hoffmann und Tobias Bruderhofer. Kassenprüfer sind Andreas Söll und Ralf Assmann, die die Ämter von den bisherigen Prüferinnen Rosi Stadler und Wilfriede Lienhard übernehmen.