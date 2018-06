Trio mit Baby mietet sich ein und verschwindet

Ein Hotelier aus Wasserburg hat am Mittwoch Anzeige erstattet gegen einen Mann, der mit zwei Frauen und einem Baby in seinem Hotel übernachtet hatte. Diese hatten sich am Montag eingemietet und verließen am Mittwochfrüh mit den zwei Zimmerschlüsseln das Hotel, ohne die Rechnung zu begleichen. Am Vortag hatten sie zusätzlich das hoteleigene Restaurant besucht. Der Mann und die Frauen waren laut Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alt und sahen südländisch aus. Sie waren mit einem italienischen Audi unterwegs. Die Polizei rechnet damit, dass sie ihre Masche auch in anderen Hotels versuchen.