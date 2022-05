Treibholzinstallation vor Seniorenheim

Seit Ende April ist die Installation „Im Dialog bleiben“ vor dem Seniorenheim Hege in Wasserburg zu sehen. Wie die Nonnenhorner Künstlerin und Buchautorin Uta Mayer mitteilt, will sie damit auf den Gesprächsbedarf zu Konfliktlösungen hinweisen. Neu sei das nicht. Bereits 2021 setzte sie dieses ihr wichtige Thema vor dem Weinhof Hornstein in der Nonnenhorner Uferstraße künstlerisch um. Nun stehen die restaurierten bunt leuchtenden Treibholzfiguren in neuer Formation in Hege im Dialog miteinander. Laut Meldung hat die Künstlerin dazu ein vom Biber angenagtes Treibholz als schwerverletztes Kriegsopfer in ihre Skulpturenreihe eingefügt. Das „Bodensee-Paulinchen“ zeigt, welche Friedensdialog-Botschaft die Künstlerin senden möchte.

Dass Uta Mayers Treibholzinstallation in diesem Jahr ihren Platz vor dem Seniorenheim in Hege gefunden hat, ist für sie in zweifacher Hinsicht passend. Zum einen ist die Installation eine Hommage an die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung, stellvertretend für alle in der Pflege arbeitenden Menschen. Zum anderen weist Uta Mayer, deren Vater im zweiten Weltkrieg selbst schwerverletzt aus Stalingrad gerettet wurde, auf das Leiden aller kriegsversehrten Opfer hin. Sie sagt: „Konflikte jeglicher Art können nur im Dialog gelöst werden. Kriegerische Auseinandersetzungen schüren Hass. Wie soll da liebevoller Umgang mit den Mitmenschen gelernt werden? Wie Frieden geschaffen werden?“ Ihre Albert-Schweitzer-Ausstellung im Küchenstudio Rechtsteiner, die bis 16. Mai dort zu sehen ist, liegt nur wenige Schritte entfernt. Die Wanderung zur Coventry Säule nach Bad Schachen bietet sie ab Mai donnerstags in Wasserburg an. Damit sei eine Anknüpfung an den Lindauer Friedensweg geschaffen und eine weitere Brücke gebaut, heißt es abschließend.