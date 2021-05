Testzentrum in Wasserburg sucht Helfer

Wer Interesse hat das Testzentrum als ehrenamtlicher Helfer zu unterstützen, darf sich bei Dagmar, Mischel-Lebbaeus, Gartenweg 2, in Wasserburg melden: Telefon 08382 / 887134, Mobil 0171 / 2763140, E-Mail: dagmar.mischel@t-online.de

Die St. Georgs Apotheke Wasserburg bietet in Zusammenarbeit mit der Wasserburger Wasserwacht ab Freitag, 21. Mai, im Bürgerbegegnungshaus (BBH) die Möglichkeit an, sich in einem eigens dafür eingerichteten Testzentrum auf eine Corona-Infektion mittels Schnelltest (24h gültig) testen zu lassen.

Das Testzentrum sucht dafür noch ehrenamtliche Helfer (Kontakt siehe Kasten). Je Teststation werden vier Helfer benötigt (1 x Anmeldung, 2 x Tester, 1x Zuarbeiter).

Wer kann sich testen lassen?

Jeder hat die Möglichkeit, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Wer sich testen lassen möchte, sollte keine Symptome einer Erkrankung aufweisen. Wer sich krank füht, sollte sich direkt an seinen Hausarzt wenden.

Wie erhalte ich einen Termin?

Termine gibt es unter https://www.apotheke-in-wasserburg.de/

Dort kann man sich registrieren und einen Termin reservieren. Zum Termin bitte den Nachweis der Registrierung und ein Ausweisdokument mitbringen.

Achtung: Termine können gebucht werden, sobald das Anmeldesystem online ist.

Wie wird getestet?

Es wird ein Abstrich im vorderen Nasenraum durchgeführt. Die getesteten Personen dürfen das Bürgerbegegnungshaus gleich wieder verlassen. Das Ergebnis gibt es innerhalb von 20 Minuten per E-Mail. So soll gewährleistet werden, dass sich möglichst wenige Menschen auf einmal in den Räumen aufhalten.

Was passiert mit meinen Daten?

Die Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) unterliegt einer Meldepflicht. Sollte das Testergebnis positiv sein, informiert das Wasserburger Testzentrum das zuständige Gesundheitsamt.

Wenn das Testergebnis negativ ist, werden die Daten nach 72 Stunden gelöscht.