TC Wasserburg sieht sich für die Saison gut gerüstet

Mit großer Zuversicht blickt der Tennisclub Wasserburg (TCW) auf den soeben begonnenen Ligaspielbetrieb. Vor dem Start in die Saison 2018 haben sich die Teammitglieder der Herren I in der Bezirksklasse zwei und die Herren 40 in der Landesliga bei einem gemeinsamen Trainingslagers Ende April/Anfang Mai in Kroatien für den Auftakt gerüstet.

Ziel der ersten TCW-Mannschaft ist der Aufstieg in die Bezirksliga, wie Lukas Meier kürzlich bei einem Pressegespräch erläuterte. Grund zur Hoffnung, am Ende der Saison ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, gibt es allemal. Steht doch mit Julian Klose, der vom TC Friedrichshafen nach Wasserburg wechselte, noch ein Topspieler in den Reihen der TCW-Ersten. Stolz sind die Verantwortlichen des TC Wasserburg daneben auf die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft mit dem benachbarten TC Nonnenhorn (LZ berichtete) wie auch auf das „rege und recht aktive Clubleben“, betonte Meier.

Das Wintertraining absolvierten die aktiven TCW-Spieler in Langenargen und nahmen dort auch an der Verbandsrunde teil.