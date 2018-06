Türen öffnen für sinnliches Erkunden

Wenn es um die künstlerische Vielfalt von „textur, struktur, skulptur“ geht, bietet die so betitelte Ausstellung von Maria Rucker dem Besucher ein weites Feld an Möglichkeiten. Sie eröffnete im Gespräch mit Stephanie Hoyers am Donnerstagabend im Kunstbahnhof Wasserburg (KUBA) ihre reich bestückte Schau. Rund 50 Werke in Gestalt von Objekten und Skulpturen aus Stein und Holz öffnen Türen für ein anregendes Sehen und Erkunden.

Eine feldartige Bodeninstallation aus 81 konischen Fichteblöcken, die im Foyer auf das Muster der steinernen Fliesen reagieren. Dahinter an der Wand eine Serie marmorner Objekte, die obskur scheinen und sich als die Nachempfindungen von Tierschnauzen entpuppen. Als „Wolf“, „Lama“, „Äffchen“ oder „Tiger“ in übergroßer Dimension, die den Fokus in ungewohnter Weise auf diese samtig weichen Körperteile richtet. Genauso gut könnte es sich um eine abstrakte Skulptur handeln. „Türen öffnen für eine weitere Ausstellung“, um mit allen Sinnen Kunst erleben zu können. Unter dieses Motto stellte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt sein Grußwort. Und das quer durch alle vier Räume, die jeweils thematisch neu ausgerichtet sind. „Sprechen mit den Nasen“, „Der Wächter“ oder „Haifischmaul aus Marmor“ nannte die erste Vorsitzende Stephanie Hoyers als Beispiele im Gespräch mit der Künstlerin Maria Rucker.

Studiert hat Rucker von 1983 bis 1989 an der Akademie der Bildenden Künste in München in der Bildhauerklasse von Leo Kornbrust. Angefangen hat die Liebe zur Kunst mit und durch ihren Vater, dem Bildhauer Hans Rucker. Mit ihm war sie bereits als Kind in den Marmorbrüchen von Carrara. Vor allem das Praktische und Handwerkliche habe er ihr vermittelt, das sie dann aber anders interpretiert habe. Sei es dem Vater um das Halten der Balance zwischen Geistigem und Gefühlsmäßigem gegangen, wobei das Sachliche überwiegen sollte, steht für Maria Rucker das Emotionale im Vordergrund.

„Haifischmaul“ begegnet „holey holes“

Ihre Einzelausstellung ist Raum für Raum nicht nur eine wohl durchdachte Installation aus in Stein und Holz gearbeiteten Texturen und Strukturen. Sie bedient zugleich den farblichen Aspekt, der auf irritierende Weise mit Oberflächen spielt. So beim Erkunden der „holey holes“ in Form von kreisrunden Löchern in einem ausgehöhlten Carrarablock. Je nach Blickwinkel scheinen sie offen oder geschlossen. In ihr weit aufragendes „Haifischmaul“, das einem als Bodenarbeit entgegenschaut, möchte man beim besten Willen nicht hineingreifen. Was sich hier noch ganz klar als Marmor ausmachen lässt, dem steht man der großen zweiteiligen Installation „Gott der Fische“ in Sachen Materialerkundung ratlos gegenüber. Zwei Röhren – eine liegend, die andere aufrecht stehend – liebäugeln mit einem tonfarbenen Äußeren. In Wirklichkeit handelt es sich um Kunststoff, dessen Außenhülle silberfarben war. Maria Rucker hat in diese eine schuppenartige Struktur gefräst und so dem einstigen Fabrikmaterial eine neuartige Dimension verliehen.

Ziemlich frei und gar nicht mehr streng, so wie in den 1950er-Jahren, sei es während ihres Studiums zugegangen. Doch mit vielen Dogmen, die lauteten „Arbeite nicht mit Marmor“ oder „Arbeite nicht figürlich“. Eine Wende habe ihr Stipendium-Aufenthalt in New Mexico 1999 gebracht, sagte sie im Gespräch. „Bis dahin habe ich es vermieden, figürlich zu arbeiten. Dann so weit weg vom europäisch Gelernten haben sich die Naturstücke verselbstständigt“, erinnerte sie sich. An grauen Marmor aus dem Meer, aus dem es nach abgelagerten Algen roch, sobald ein Stück wegsprang. Der Marmor habe ihr die Tür zu handwerklichem Arbeiten geöffnet. Heute sei ihr der Wert des Materials weniger wichtig, sodass die Palette von Schiefer, Onyx, Alabastergips bis hin zu Kalkstein und Holz reicht. Kleinskulpturen in Schiffsgestalt mit lichtvoll changierenden Oberflächen gehören dazu. Modelle mache sie im Vorfeld keine. Lediglich ein grobes Konzept bestehe, nach dem sie direkt in das Material zeichne. Die formale und farbliche Vielfalt der Bildhauerin gibt ihr recht und beeindruckt. (bc)