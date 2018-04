In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Wasserburg ein Gartenhaus am Bodenseeufer von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht von Samstag mit.

Den Spuren nach wurde von den Tätern zunächst ein Fenster des Gartenhauses aufgedrückt, danach feierten die Täter vor Ort und tranken Alkohol. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 100 Euro.