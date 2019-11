Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende wurden in der Sumserhalle in Wasserburg mutwillig sämtliche Waschbecken in der öffentlichen Toilette zerstört. Außerdem wurde ein Holzzaun nahe der Turnhalle beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht.