Statt Prozession am Palmsonntag Weihe der Palmboschen in der Kirche

Pfarrer Ralf Gührer hat am Sonntagvormittag die liebevoll von Hand hergestellten Palmboschen von 18 Bodolzer und Wasserburger Kindern sowie auch einige andere Palmsträuße gesegnet. Eigentlich wollten die Mädchen und Buben vom Hafen in Wasserburg aus in einer feierlichen Prozession über die Halbinsel in die St. Georgs-Kirche ziehen. Doch wegen des schlechten Wetters wurde diese dann direkt in die Pfarrkirche verlegt. Die Buben und Mädchen aus Wasserburg sowie die fünf Kinder aus Bodolz werden am Sonntag, 5. Mai, in St. Georg in Wasserburg feierlich ihre erste Kommunion empfangen.

Foto: Hildgard Nagler