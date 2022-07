Starkregen über Wasserburg: Wasser steht bis zu 20 Zentimeter in Kellern

Eine lokale Gewitterzelle mit Starkregen hat am Dienstagmorgen in Wasserburg zu zahlreichen überfluteten Kellern geführt. Die Feuerwehr Wasserburg war daraufhin mehr als sechs Stunden im Einsatz. Manche Wasserburger kämpften mit Eimern und Besen gegen das Wasser.

Ab 6 Uhr ergoss sich über Wasserburg Starkregen. Wie die Feuerwehr Wasserburg mitteilt, ging wenig später der erste Alarm ein. Kurz vor 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Beherbergungsbetrieb gerufen, weil die Außenschächte die Wassermengen nicht mehr schlucken konnten und das Wasser in die Zimmer zu laufen drohte. Aber auch mehrere Keller in der Halbinselstraße waren betroffen: Die Oberflächenentwässerung staute sich zurück in die Häuser und das Wasser stand bis zu 20 Zentimeter in den Kellern.

Tauchpumpen und Wassersauger leeren vollgelaufene Keller

Im Verlauf des Vormittags kamen noch drei Einsätze in der Wiesenstraße und drei im Gartenweg dazu, für die die Feuerwehr zum teil nochmals Kräfte nachalarmieren mussten. Sie leerten die Keller mit mehreren Tauchpumpen und Wassersaugern und verbauten auch Sandsäcke als Schutz vor nachfließendem Wasser.

Viele Anwohner, in deren Häuser geringere Mengen Wasser eingedrungen waren, halfen sich selbst und leerten mit Putzeimern und Besen ihre Keller, berichtet die Feuerwehr weiter.

Die Feuerwehr Wasserburg arbeitete bis etwa 13.30 Uhr insgesamt zehn Einsätze ab. Sie war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Ebenfalls vor Ort waren die Bürgermeister der Gemeinde Wasserburg Harald Voigt und Beate Meßmer sowie der örtlich zuständige Wassermeister der Gemeinde Wasserburg.