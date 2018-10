Die Kirchengemeinde St. Johannees in Wasserburg hat einen neuen Kirchenvorstand. In das Gremium wurden (von links) Meike Strößenreuther, Waltraud Maurer, Tobias Pellot, Sylvia Jakob, Helga Ehrle und Bernd Deiß gewählt, wie Pfarrerin Petra C. Harring mitteilt. Foto: Harring