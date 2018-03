Spielgemeinschaft drängt auf Kunstrasenplatz

Die Vorsitzende Elisabeth Eisenbach vom TSV Hege-Wasserburg hat bei der Hauptversammlung auf die glungene 50 Jahrfeier zurückgeblickt. Aktuell zählt der Verein laut Versammlungsbericht 290 Mitglieder, die hauptsächlich dem Fußballsport zuzuordnen sind.

Das Sportgelände komme „so langsam in die Jahre“, so Eisenbach, weshalb sie in ihrem Rechenschaftsbericht auch auf die notwendige Unterstützung der Gemeinde zu sprechen kam. Darüber hinaus sei geplant, einen Kunstrasenplatz für die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz zu errichten.

Ein erster Brief wurde von den Vorständen der drei Vereine TSV Hege, SV Nonnenhorn und BC Bodolz verfasst und an die Bürgermeister der betreffenden Gemeinden versandt. Man wolle nun einen Dialog starten und die bestmögliche Lösung entwickeln, so Eisenbach weiter.

Weiterhin bereite es teilweise Probleme, die Ehrenämter zu füllen sowie ausreichend Trainer für die Jugendarbeit zu finden. Beispielsweise ist der Posten des Jugendleiters immer noch nicht besetzt und wird derzeit kommissarisch vom Vorstand übernommen.

Nach den Ausführungen der TSV-Vorsitzenden folgten die Berichte aus den einzelnen Ressorts – vonseiten der Damenriege (Christel Kuen), der Fußballabteilung (Toni Costa), der Fußballjugend (Roland Stohr), der Geschäftsführung und Verwaltung (Felix Eisenbach), der Finanzen (Carola Ewerlein) sowie der Öffentlichkeitsarbeit (Daniele Palombo). Der Förderverein des TSV Hege, der eine wichtige finanzielle Unterstützung bildet, hat mit Markus Rößler einen neuen Vorsitzenden. Er löst Daniele Polombo ab, die aus familiären Gründen ausscheidet und mit viel Applaus verabschiedet wurde.

Bei den Neuwahlen gab es einen Wechsel in der Fußballabteilung. Toni Costa und Stellvertreter Wolfgang Jehle stellten sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, wollen dem Verein in anderen Bereichen jedoch weiter unterstützen. Bastian Messmer, selbst noch aktiv in der zweiten Mannschaft, wird fortan die Geschicke der Abteilung leiten. Er wurde ohne Gegenstimme gewählt. Als letzten Tagesordnungspunkt stellte Stefan Philipp – neuer Vorsitzender der Öffentlichkeitsarbeit, Palombo übernimmt die Stellvertretung – das neue SGM-Sponsoringkonzept vor und gab bekannt, dass die neue Trainingsausrüstung für Jugend und Aktive in Kürze bereit stünde. Nach mehreren Ehrungen schloss die Vorsitzende Elisabeth Eisenbach die Hauptversammlung ab.