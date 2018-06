Sorge um Fördergelder für Halbinselsanierung

Von Schwäbische Zeitung

Die Fußballweltmeisterschaft hat begonnen. Jan Probst und Marcus Fey haben die Häfler deshalb gefragt: Sind Sie schon im WM-Fieber? Wie schätzen Sie Deutschlands Chancen und wer wird dieses Jahr Fußballweltmeister?

Claudia Spier: „Nein, noch nicht. Es ist noch zu früh. Nach den ersten Spielen kommt es vielleicht so langsam. Ich hoffe, dass Deutschland das Halbfinale erreicht, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr gewinnen werden. Ich kann zwar nicht beurteilen, was die anderen Teams so können – aber was die Deutschen bis jetzt ...