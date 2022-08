Sommerfest Wasserburger Oldtimerclub e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Hälfte der Mitglieder des WOC traf sich am 6. August in der Surfschule Wasserburg zum Sommerfest am See. Das Wetter spielte uns in die Karten, denn es war nicht mehr so heiß, das Bad nicht so voll und es kam immer wieder die Sonne zum Vorschein. Fast so wie wir es uns für unsere Veranstaltung gewünscht hatten. Nach einem leckeren Grillbuffet der Surfschule und kühlen Getränken stachen einige mutige Teilnehmer mit einem Drachenboot in See. Unter den rythmischen Trommelschlägen des zweiten Vorstandes Gunnar Huleja zog das Boot seine Bahnen zwischen Aquamarin und dem Hafen Wasserburg. Die Landrattten verfolgten vom Strand aus, in Liegestühlen oder an den hübsch dekorierten Tischen und Bänken, das Geschehen auf dem See. Unser WOC-Fotograf Martin wurde mit einem Tretboot, bewegt von zwei Damen, näher ans Geschehen auf dem See gebracht. Alle hatten einen Riesenspaß, allen voran der Taktangeber an der Trommel. Alle Ruderer kamen wieder unbeschadet und trocken an Land und wurden an der Bar für ihre Anstrengung belohnt. Wir saßen noch lange bei Kerzenschein am Strand und genossen den traumhaften Ausblick auf die beleuchtete Halbinsel und den See. Wir haben den Abend sehr genossen.