Sie haben zusammen gelacht und geweint

„Machen Sie mich nicht zu gut. Ich bin eine ganz normale Frau und habe auch mein Schicksal zu tragen“, sagt Wilburg Schneider ein bisschen verlegen, als sie erfährt, dass sie als „Mensch des Jahres“ vorgeschlagen wurde. Als sie hört, weswegen, macht die Verlegenheit der Erinnerung Platz.

Seit 1988 engagiert sich Wilburg Schneider ehrenamtlich. Damals begründete sie den Zweigverein des katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) der Diözese Augsburg in Wasserburg mit. Zwölf Jahre lang, bis ins Jahr 2000, war sie dessen Vorsitzende. „Der Frauenbund ist mir sehr, sehr wichtig“, sagt die 63-Jährige.

Schon ihre Mutter habe nach dem Krieg einen Zweigverein des Frauenbunds in ihrer Heimatstadt Haßfurt in Unterfranken gegründet. „Der Frauenbund war für mich immer etwas sehr Positives“, sagt sie. Der Kontakt zu anderen Frauen und die Gemeinschaft hätten ihr viel gegeben. Der Glaube sei im katholischen Frauenbund durchaus präsent gewesen, habe aber nicht die Hauptrolle gespielt. „Wir haben zusammen gelacht und zusammen geweint“, sagt Wilburg Schneider und fügt hinzu: „Wir waren so ein bißle eine Selbsthilfegruppe.“

Anfangs seien alle Mitglieder ungefähr im gleichen Alter gewesen und kämpften mit jenen Problemen, die alle Mütter mit Kindern plagen. Damals sei es darum gegangen, dass sich die Mitglieder wohlfühlen, sagt Wilburg Schneider. Deshalb habe sie neben regelmäßigen Treffen auch Vorträge zur Lebenshilfe organisiert, über die die Frauen dann diskutierten oder Feste und Ausflüge.

„Ich habe durch den Frauenbund auch Heimat in Wasserburg gefunden“, sagt die Unterfränkin, die es durch ihre Heirat mit dem Lehrer Peter Schneider nach Lindau verschlagen hat. „Im Laufe der Zeit haben wir dann geschaut, dass wir auch für andere was Gutes tun.“

Neun Jahre lang war Wilburg Schneider Mitglied des Landesverbands Bayern und Bezirksleiterin für Lindau, Lindenberg, Füssen-Schongau, Kempten und Sonthofen. Damit war sie eine der fünf Vorsitzenden des KDFB der Diözese Augsburg. Sie sei für 180 000 Frauen zuständig gewesen, habe sich um deren Belange gekümmert, den Frauenbund vertreten und sich als Delegierte im Bundesverband für Frauenrechte eingesetzt. Eine ehrenamtliche Arbeit, von der sie bis heute noch erfüllt ist.

„Das Wunderbare am Frauenbund ist, dass da so viele Leute dahinter stehen. Deshalb haben wir mehr Macht als andere Frauenverbände und können mehr bewegen“, erklärt sie. Stolz berichtet sie, dass sie beim 100-jährigen Jubiläum des KDFB die Rede halten durfte. Darüber hinaus war sie Vertreterin für Misereor, war Mitglied des Frauenforums Augsburg, arbeitete in den Kommissionen für Internationale Arbeit und Soziales und war 25 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende des Familienpflegewerkes des Stadtverbandes des Frauenbunds in Lindau. Und bis heute vertritt sie den Bayerischen Landesverband des Frauenbunds als Delegierte.

Die Mutter dreier Kinder engagierte sich nicht nur im Frauenbund. Sie war unter anderem eine derjenigen, die im Jahr 2000, angeregt durch die Erfahrungen ihrer Tochter in Indien, den Eine-Welt-Laden in Wasserburg mitgründete. Außerdem arbeitet sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Maximilian-Kolbe-Werk und trägt damit bis heute zur Versöhnung zwischen Überlebenden der Nazi-Konzentrationslager und Deutschen bei.

Anfangs, indem sie Hilfsgütertransporte in die Ukraine, nach Weißrussland und Russland begleitete, ehemalige KZ-Häftlinge am Krankenbett in Polen besuchte, mehrere Zeitzeugenprojekte unterstützte und verschiedene Begegnungs- und Erholungsaufenthalte tschechischer Juden in Deutschland mitorganisierte und begleitete. Eine Arbeit zur Verständigung und Versöhnung, für die Wilburg Schneider 2001 mit dem Wasserburger Dorfpreis ausgezeichnet wurde.

Stück für Stück Arbeit abgeben

Doch mehr noch als diese Auszeichnung bedeutet ihr der Satz einer Jüdin, die einmal zu ihr sagte: „Bis heute habe ich nicht gewusst, dass es auch gute Deutsche gibt.“ Auch wenn Wilburg Schneider bereits damit begonnen hat, sich Stück für Stück aus den vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten zurückzuziehen, um sich auf ihre derzeit drei, bald jedoch vier Enkelkinder zu konzentrieren, ganz gelingen mag ihr das nicht.

Denn abgesehen davon, dass sie sich seit einem Jahr als amtlich bestellte Betreuerin um einen demenzkranken, alleinstehenden 91-Jährigen kümmert, trägt sie in sich, was allen sozial Engagierten selbstverständlich ist. Nämlich das Bedürfnis, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Sie selbst beschreibt es so: „Ich kann die Welt nicht retten. Aber ich kann sie um einen Tropfen – und mehr ist es leider nicht – besser oder schöner machen.“