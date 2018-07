SGM verspielt den Sieg

Die A-Junioren der SG Kressbronn/Hege/Nonnenhorn haben unglücklich 2:3 gegen Tabellenführer Amtzell verloren.

Im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den Tabellenführer SV Amtzell zeigten die Jungs der SGM Kressbronn/Hege/Nonnenhorn eine ansprechende Leistung. Bereits in der 8.Spielminute gelang durch Sturmer Christian Deuschle auf Flanke von Daniel Hurst die erwünschte schnelle Führung. Doch wie in den letzten Spielen auch schafft es die SGM nicht, eine Führung auch mal auszubauen, und kassierte in der 18. Minute den Ausgleichstreffer durch ein Kopfballtor des SV Amtzell. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

In einem Spiel, das beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten, gelang nach einem feinen Alleingang von Manuel Hund, der SGM in der 70. Minute die 2:1-Führung. Der Knackpunkt des Spiels war dann in der 75. Minute ein verschossener Elfmeter von Daniel Hurst. Christian Deuschle war zuvor gefoult worden, die Amtzeller schöpften nun neue Hoffnung und setzten die SGM unter Druck. Den Spielern der SGM fehlte in dieser Situation das nötige Selbstvertrauen, um die knappe Führung nun über die Zeit zu retten. Ein direkt verwandelter Freistoß von der Strafraumgrenze in der 85. Minuten und ein im Anschluss eines Eckballs freistehender Amtzeller in der 88. Minuten sorgten für eine weitere unnötige Niederlage. Die SGM steht auf einem Abstiegsplatz.