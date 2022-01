Senioren freuen sich über kleinen Weihnachtsgruß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weihnachtsüberraschung für die Seniorinnen und Senioren im Seniorenheim Hege: Kleine Geschenktüten sollten ihnen zeigen, dass man an sie denkt, auch und gerade in der Corona-Pandemie, wo persönliche Begegnungen nur eingeschränkt möglich sind. Das Team der Altenseelsorge St. Georg Wasserburg hatte vor Weihnachten 80 Geschenktüten am Seniorenheim für die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Ermöglicht hatten das die Gemeinde und die Bürgerstiftung Wasserburg, die 900 Euro spendete. Das Team der Altenseelsorge bastelte Sterne, verpackte und verteilte die Tütchen.