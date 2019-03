Segeljolle kentert vor dem Aquamarin

Die Feuerwehr Wasserburg ist am Donnerstag, 28. März, gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit dem Einsatzleiter der Wasserwacht, zu einem Seenoteinsatz vor dem Freibad Aquamarin in Wasserburg alarmiert worden. Circa 300 Meter vom Ufer entfernt war bei Windböen eine Segeljolle gekentert und der Segler ins Wasser gefallen. Glücklicherweise kam noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Wasserburg ein Wasserburger Berufsfischer zuhilfe, der auf die Situation aufmerksam geworden war, und konnte den Segler aufnehmen. Nachdem die ausgerückte Bootsbesatzung der Feuerwehr Wasserburg vor Ort war und feststellte, dass der Segler soweit wohlauf ist, konnten die Einsatzkräfte wieder an den Standort zurückkehren, schreibt die Feuerwehr in einem Pressebericht. Im Einsatz waren bei der Feuerwehr Wasserburg: ein Fahrzeug, ein Mehrzweckboot und sieben Mann, sieben weitere waren in Bereitschaft.