Seekrone verschwindet aus Haushaltsplan

Eigentlich sollte der Finanzausschuss am Dienstagabend – bereits zum dritten Mal – über den Haushalt der Gemeinde Wasserburg beraten. So richtig weit sind die Räte dabei allerdings nicht gekommen. Denn bereits zur Beginn der Sitzung kam heraus: Die Vorlage ist fehlerhaft.

Die Sanierung des gemeindeeigenen Hotels Seekrone zum Beispiel kam in der überarbeiteten Fassung offenbar überhaupt nicht mehr vor. Begründet wurde dies mit einem angeblichen Beschluss des Gemeinderats vom 10. April, die Seekrone nicht zu sanieren. „Wir haben nichts beschlossen, wir haben den Punkt verschoben“, bemerkte Stefan Hanser (FB).

Alexander Fundele (CSU) stimmte ihm zu. „Wir müssen jetzt erst einmal sagen, ob wir die Sanierung der Seekrone wollen, oder nicht“, sagte er. „Wenn wir diese Satzung beschließen, dann geben wir eine Richtung vor, aus der wir nicht mehr rauskommen.“ Stelle der Ausschuss nun kein Geld für die Sanierung des Gebäudes ein, dann sei die Gemeinde erheblichen Schadensersatzforderungen der derzeitigen Pächter ausgesetzt. „Das kostet viel Geld, ohne, dass wir irgendwas davon haben.“

Zum Hintergrund: Das Gebäude, in dem sich die Seekrone befindet, weißt erhebliche Brandschutzmängel auf. Weil die Gemeinde diese zunächst nicht beseitigt hatte, musste der Hotelbereich der Seekrone Anfang der Saison geschlossen bleiben. Damit das Hotel langfristig weiter betrieben werden kann, muss das Gebäude entweder komplett saniert oder neu gebaut werden.

Stefan Hanser sprach sich für eine Vollsanierung aus. „Ich war immer ein Freund vom Neubau“, gab er zu. Nun habe er sich aber die Pläne der Vollsanierung genau angeschaut und halte sie für die beste Lösung. Er Schlug vor, mit der Sanierung der Seekrone zu beginnen und kurz darauf die Halbinselsanierung in Angriff zu nehmen.

Auch Halbinselsanierung ist in der Vorlage auf Eis gelegt

Doch auch dieses Projekt war laut Sitzungsvorlage offenbar auf Eis gelegt, wie Annemarie Beck (FB), die den Haushalt genau studiert hatte, feststellte. „Es heißt, die Halbinselsanierung sei nicht mehr darstellbar und kann frühestens 2022 realisiert werden“, sagte sie. Bürgermeister Thomas Kleinschmidt erklärte, dass der Haushaltsplan auf möglichen Schadensersatzzahlungen der Gemeinde an die Pächter basiere. „Aber wenn wir das abwenden können, dann sollten wir doch lieber in ein gemeindeeigenes Gebäude investieren“, fand Fundele. Er plädierte wie schon Stefan Hanser dafür, Seekrone und Halbinselsanierung gemeinsam durchzuführen. „Wenn man das streckt, dann hat der Pächter zwar 2020 eine frisch sanierte Seekrone, aber dann ein dreiviertel Jahr eine Baustelle vor der Tür.

In diesem Punkt gab auch Kämmerer Joachim Waldbauer Fundele Recht. „Wir werden dann allerdings Kreditbedarf haben“, so Walbauer. Denn aus dem Baugebiet Reutenen wird die Gemeinde vorerst keine Einnahmen erzielen. Dessen Erschließung verzögert sich offenbar auch, laut Bürgermeister Thomas Kleinschmidt fehlt die wasserrechtliche Erlaubnis.

Die Ausschussmitglieder einigten sich schließlich mit einer Gegenstimme von Ulrich Epple (ULW) darauf, die Sanierung von Seekrone, Hafenmauer und Promenade sowie die Ausbaggerung des Hafenbeckens wieder in den Haushaltsplan aufzunehmen. „Wir können quasi den Plan von April nehmen und um ein Jahr nach hinten verschieben“, sagte Kleinschmidt. Denn eigentlich hatte der Finanzausschuss in seinen Sitzungen vom 30. Januar und 6. Februar bereits über einen Haushaltsplan beraten, in den die Sanierung der Seekrone und der Halbinsel sowie die Erschließung des Baugebiets Reutenen eingearbeitet waren. Weil sich die Gemeinderäte nach einer turbulenten nicht öffentlichen Sitzung am 10. April dazu entschieden hatten, die Sanierung der Seekrone von der Tagesordnung zu nehmen, konnten sie damals auch den Haushalt nicht beschließen. „Wir haben nach der Absetzung am 10. April alles gestoppt, was mit der Seekrone zu tun hatte“, so Kleinschmidt. Über den neuen alten Haushaltsplan wollen die Ausschussmitglieder dann am kommenden Dienstag noch einmal beraten, bevor sie ihn dann dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlegen.

Laut Kämmerer Walbauer sollte mit der Sanierung der Seekrone nun sobald wie möglich begonnen werden, damit die Bauarbeiten an Hafenmauer und Promenade im Herbst 2019 starten können. Allerdings muss das erst noch vom Gemeinderat abgesegnet werden. „Wir müssen einen Haushalt hinbringen, der den Rahmen gibt“, sagte Epple. Fundele appellierte an die Ausschussmitglieder, die besprochenen Projekte mitzutragen. „Wir sollten nach außen Geschlossenheit präsentieren.“