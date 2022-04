Schwerer Unfall: Helikopter fliegt Mann ins Krankenhaus, Feuerwehr schickt Gaffer weg

Der Unfallverursacher hat offenbar zu spät gesehen, dass vor der Baustellenampel in der Friedrichshafener Straße Autos warten. Als er auswichen wollte, ist er in den Gegenverkehr gefahren. Das sind die ersten Erkenntnisse der Polizei hinsichtlich eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Friedrichshafener Straße in Wasserburg.

Die wartenden Autos vor der Baustellenampel nicht gesehen und beim Versuch auszuweichen, in den Gegenverkehr gefahren, so die ersten Erkenntnisse der Polizei bei diesem Unfall. (Foto: Christian Flemming)

Der Verursacher war in seinem Fiat eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst mit Unterstützung der Wasserburger Feuerwehr vorsichtig mit einer Bahre aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Auto, das dem Verursacher entgegen gekommen war, sowie ein weiteres Auto in der Warteschlange wurden beschädigt.

Feuerwehr weist Gaffer auf Straftatbestand hin

Neben der Wasserburger Feuerwehr wurden auch die Lindauer Hauptwache und die Wache West alarmiert, die Lindauer konnten aber bald wieder abrücken. Neben dem Rettungshubschrauber waren drei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes (BRK) vor Ort, außerdem kam der Helfer vor Ort aus Wasserburg hinzu. BRK-Mitarbeiter kümmerten sich auch um die Insassen eines weiteren Autos, das unmittelbar hinter dem Unfallverursacher stand und dessen Insassen den Unfall wohl gesehen hatten.

Die Friedrichshafener Straße war durch die kaputten Autos komplett gesperrt. Die Feuerwehr schickte einige Gaffer mit Hinweis auf den Straftatbestand von der Unfallstelle weg.

