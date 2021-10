Schüler hinterlassen Müll nach Party

Ein Anwohner aus dem Wasserburger Ortsteil Hege hat laut der Lindauer Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass in einem Waldstück hinter seinem Haus eine Party veranstaltet worden ist und Müll liegen gelassen wurde. Ein vor einem Schuppen abgestellter Tisch wurde in den Wald getragen. Dort wurden leere Wodka-Flaschen, Dosen, Pappbecher und Pizza-Kartons zurückgelassen. Unter dem zurückgelassenen Müll befand sich ein Corona-Selbsttestformular eines 14-jährigen Schülers aus einer Nachbargemeinde in Baden-Württemberg und ein Anschreiben an seine Mutter, dass zuvor ein Schulausflug stattgefunden hat. Die Tatzeit konnte auf Ende September festgelegt werden. Vermutlich haben sich die Schüler dann in dem Wald zum Feiern getroffen und ihren Müll liegen gelassen.