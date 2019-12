Schönes „Nachbrummen“ der Oldtimertraktoren

Am dritten Oktoberwochenende hat es laut auf dem Acker am Bichlweiher in Wasserburg gebrummt und gerattert. Da haben Andreas Ruppaner und Klaus-Jürgen Greising erfolgreich ihr siebtes Oldtimertraktoren-Treffen veranstaltet. Und dieses lautstarke und kraftvolle Treffen hatte in der Vorweihnachtszeit ein schönes Nachbrummen. Die beiden Veranstalter spenden nämlich den Erlös nach Abzug ihrer Kosten aufgerundet auf 500 Euro an die Helfer vor Ort Lindau. Eine zweite Teilspende, die die Bauer-Sucht-Frau-Freunde von Greising auf 565 Euro aufgestockt haben, geht an das Kinderhospiz Sternschnuppe in Villingen Schwenningen. „Wir wollen all denen danken, die uns unterstützt und so das Oldtimer-Traktorentreffen möglich gemacht haben“, sagt Andreas Ruppaner. Darunter war beispielsweise Benjamin Deuring, stellvertretender Leiter der Helfer vor Ort Lindau, der nicht nur zur Sicherheit „vor Ort war“, sondern auch am Grill mitgeholfen hat. „Wir Helfer vor Ort freuen uns sehr über die Spende. Denn wir arbeiten komplett ehrenamtlich und spendenbasiert. Es gibt beispielsweise in Lindau nachts nur einen Rettungswagen und wir überbrücken Notfälle, wenn der bereits im Einsatz ist. Freitagnacht haben wir auf diese Weise den 140. Einsatz als Ersthelfer in diesem Jahr überbrückt“, erzählt er. Das Einsatzfahrzeug samt Ausstattung, das sie dafür dringend benötigen, ist ebenfalls nur durch eine großzügige Spende möglich gewesen. So hat eine starke Veranstaltung für die ganze Familie einen schönen Nachhall, über den sich (auf dem Foto von links) Thomas Huber, Annabell Hartmann, Andreas Ruppaner, Klaus-Jürgen Greising und Benjamin Deuring freuen. sd/ Foto: sd