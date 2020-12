Regenrückhaltebecken in Hattnau ist fertiggstellt

Das Regenrückhaltebecken, für das die Gemeinde extra eine Wiesenfläche in Hattnau gekauft hat, ist nach nur sechswöchiger Bauzeit fertig. Rund 500 000 Euro hat es sich die Gemeinde Wasserburg kosten lassen, um die Entwässerung des Oberflächenwassers von Teilen von Selmnau und Hattnau sicher zu stellen. Dabei hat das umzäunte Becken ein Volumen von 900 Kubikmetern, eine abflusswirksame Fläche von 25 000 Quadratmetern und eine Grundfläche von 950 Quadratmetern. Insgesamt ist es 80 Meter lang, 30 Meter breit und einen Meter tief.

„Das war früher eine riesengroße Pfütze“, sagte Bauamtsleiter Jens Müller und erklärte, dass sich bisher auf der Wiese, in die das Regenrückhaltebecken gebaut wurde, bei Regen das Oberflächenwasser gesammelt und gestaut habe. Grund dafür waren nicht nur das über eine in Selmnau liegende Böschung abfließende Regenwasser, sondern auch defekte Drainageleitungen. Deshalb wurden die alte Leitungen durch neue ersetzt und an anderer Stelle verlegt, sodass das Oberflächenwasser nun ungehindert in das Becken hineinfließen und gepuffert durch eine weitere Leitung in den Mühlebach abfließen kann.