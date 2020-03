„Recovery Olympics“: Der lange Weg der Heilung

Julia Gerster ist vor vielen Jahren nach Japan ausgewandert. Die Lindauer Zeitung hat sie Anfang des Jahres in der Serie über Auswanderer porträtiert. Die Professorin der Tohoku-Universität Sendai schreibt für die Lindauer Zeitung anlässlich des Jahrestages des ostjapanischen Erdbebens vom 11. März 2011 und der Ausrichtung der Olympiade in Japan 2020 über den Wiederaufbau und die Verarbeitung der Naturkatastrophe und der folgenden Kernschmelze im Kernkraftwerk von Fukushima.

2013 war der Jubel in Japan groß als die Olympischen Spiele an Tokyo gingen. 2020 wollte Japan der Welt nicht nur seine sportliche Größe zeigen, sondern auch beweisen, wie das Land seine bisher größte Katastrophe überwinden konnte. Dieses Jahr ist es nun soweit und der Fackellauf der sogenannten „Recovery Olympics“ mit dem Motto „Hoffnung weist uns den Weg“ beginnt Mitte März in den Küstenorten der Präfektur Fukushima. Eine der drei Präfekturen, die am schwersten durch das große ostjapanische Erdbeben, den Tsunami und die nukleare Katastrophe getroffen wurde. Doch neun Jahre später ist der Wiederaufbau noch lange nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, viele der Betroffenen fangen gerade erst an, das Erlebte in Worte zu fassen. Theaterprojekte sollen vor allem Schülern dabei helfen, ihr Trauma zum Ausdruck zu bringen.

„Es ist nicht mehr so wie vor drei Monaten. Wenn es ruhig ist, hört man nicht nur den Gesang der Vögel, sondern auch das Geräusch der Geigerzähler. Piep, piep, piep. Mach dir keine Sorgen. Hier ist die Strahlung nicht so hoch wie an anderen Orten. So etwas höre ich oft. Aber was die Leute wirklich denken, wird selten ausgesprochen.“

So beginnt ein Hörspiel der Soma-Chroniken, ein Projekt des Medien-Clubs an der Soma-Oberschule. Fast neun Jahre sind vergangen, seit eine damals 16-jährige Schülerin diesen Text für ein Hörspiel des Schulprojekts verfasste. Die Stadt Soma liegt in der Präfektur Fukushima, rund 45 Kilometer vom havarierten Atomkraftwerk entfernt. Obwohl sie an Gebiete angrenzt, die bis 2017 noch als unbewohnbar galten, wurde Soma selbst nie zwangsevakuiert. Ganz im Gegenteil, die Stadt wurde für viele Menschen aus den betroffenen Gemeinden zum Zufluchtsort. Auch an der Soma-Oberschule befinden sich zahlreiche Jugendliche aus anderen, ehemals oder immer noch evakuierten Städten Fukushimas.

Selbst neun Jahre nach der „Dreifachkatastrophe“ aus Erdbeben, Tsunami und den Explosionen am Atomkraftwerk Fukushima Daiichi 2011 leben Hunderte in sogenannten Behelfsunterkünften und mehr als 48 000 sind als Evakuierte registriert. Noch immer können viele nicht über das Erlebte sprechen. Das trifft vor allem in Gegenden zu, in denen Evakuierte und weniger Betroffene zusammenleben.

Auch wenn einige geflohene Familien sich für eine Rückkehr in die freigegebenen Zonen entschieden, beeinflusste die Angst vor der unsichtbaren Radioaktivität den Alltag der letzten Jahre. Strahlenmessstationen prägten das Stadtbild und Arztbesuche wurden zur Gewohnheit. Mittlerweile wurden die meisten dieser Messstationen abgebaut, wodurch die Auswirkungen der Katastrophe ein Stück unsichtbarer werden. Trotzdem wird in vielen Familien noch immer kaum über die Ängste und Sorgen angesichts der letzten Jahre gesprochen. Um alte Wunden nicht aufzureißen und um Konflikte zu vermeiden. Um ihre Erfahrungen und Gefühle zu verarbeiten, nutzen die Schüler das Kunstprojekt der „Soma-Chroniken.“

„Viele der Kinder hier haben Schreckliches erlebt. Einige haben ihre Wohnung oder sogar Familienangehörige durch das Erdbeben und den Tsunami verloren. Das Leben mit der Radioaktivität ist mittlerweile fast normal geworden, aber viele Fragen bleiben offen“, erklärt Yoshihiro Watanobe, der derzeitige betreuende Lehrer der Soma-Chroniken. „Die Schüler haben kaum Möglichkeiten, über ihre Ängste zu sprechen, denn das ist leider noch immer ein Tabu. Oft erzählen sie nicht von ihren Erfahrungen aus Angst, einem anderen Schüler könnte etwas noch Schlimmeres passiert sein. In diesem Projekt sollen sie lernen, offen damit umzugehen.“

Ähnliches berichtet Takeshi Ambo, ein ehemaliger Lehrer der Kita Oberschule in Natori. Die Stadt Natori in der Präfektur Miyagi ist zwar weniger von der radioaktiven Strahlung belastet, jedoch zerstörte der Tsunami die am Meer gelegenen Stadtteile komplett und forderte das Leben von mehr als 900 Menschen.

„Selbst jetzt sprechen die Schüler kaum über ihre Erlebnisse und wir wissen häufig nicht, ob sie direkt betroffen waren“, erklärt der Lehrer. Wie in der Präfektur Fukushima seien Hauptgründe dafür die Angst andere zu belasten oder gemobbt zu werden. Fälle dieser Art wurden auch in Bezug auf Evakuierte aus Tsunamigebieten bekannt.

Um betroffene Schüler zusammenzubringen, Verständnis für die Situation der Opfer zu schaffen und um zu verhindern, dass die Katastrophe in Vergessenheit gerät, rief Takeshi Ambo das Theaterprojekt ins Leben, das sich direkt mit den Erfahrungen Überlebender beschäftigt. Die 16- bis 18-jährigen Schüler verschiedenster Hintergründe spielen hier erstmals zusammen und versetzen sich in die Lage derer, die ihre Eltern oder Geschwister verloren haben. Dass das nicht immer einfach ist, zeigte sich in den Gesprächen mit den Schülern.

„Mein Haus war nicht von dem Tsunami betroffen und ich kenne niemanden, der umgekommen ist“, berichtet eine Schülerin, die im Theaterstück ein Mädchen verkörpert, das ihren Bruder verlor. „Meine größte Angst ist, dass Überlebende das Stück sehen und denken, ich nehme sie nicht ernst.“

Wie die anderen Teilnehmer des Projektes las sie in Vorbereitung auf ihre Rolle zahlreiche Berichte und führte Gespräche mit den ehemaligen Anwohnern der Katastrophenregion. Ambo ist sichtbar stolz auf den Austausch, der durch sein Projekt stattfindet. Jedoch gab es auch andere Momente. So beschreibt er, wie eine Schülerin plötzlich weinend zusammenbrach, als die Schüler den Text zum ersten Mal einübten.

„Bis zu diesem Tag wusste keiner, was sie erlebt hatte. Am Tag des Erdbebens ging sie mit einer Freundin früher als sonst nach Hause. Sie kam aus einem höher gelegenen Gebiet, ihre Freundin wurde jedoch vom Tsunami überrascht. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie die Rolle nicht spielen lassen.“ Die Schülerin jedoch spielte weiter und gab an, dadurch besser mit ihren Erfahrungen umgehen zu können. „In Japan ist es nicht üblich so offen über die eigenen Gefühle zu sprechen“, erklärt der Lehrer weiterhin. „Aber das Theater gibt den Schülern Mut, alles rauszulassen.“

Auch von Tsunamiüberlebenden wurden die Anstrengungen des Theaterteams gelobt und es gibt bereits Überlegungen, die Theaterstücke als Lehrstücke in Anbetracht möglicher kommender Katastrophen auszubauen. In der Präfektur Fukushima jedoch stießen die „Soma-Chroniken“, trotz zahlreicher Auszeichnungen, nicht nur auf Zuspruch.

„Wir mussten die Videos unserer Aufführungen aus dem Internet nehmen und haben beschlossen keine Kopien mehr herauszugeben, weil es immer wieder bösartige Kommentare oder Beschwerden bei der Schulleitung gab“, erklärt der Lehrer. „Ob man will oder nicht, das Leben hier ist zu einem Politikum geworden. Einige Leute beschweren sich, wir würden ein negatives Bild der Präfektur verbreiten und die Gemeinden am Wiederaufbau hindern. Ich denke jedoch, dass die Menschen erfahren müssen, was in den Schülern vor sich geht. Die Stimmen der jungen Leute finden kaum Gehör.“

Die diesjährigen olympischen Spiele sind sicherlich eine gute Chance, die Situation in Nordost-Japan international wieder in Gedächtnis zu rufen.

So wie viele Bewohner des Nordostens sieht Ambo die Spiele jedoch kritisch. „Es ist so als ob die Regierung zeigen will, dass der Wiederaufbau abgeschlossen ist und das feiern wir mit der Olympiade. Viel Geld und viele Bauarbeiter, die wir hier gebraucht hätten, wurden für das Event nach Tokyo abgezogen. Aber wir haben das alles noch lange nicht verarbeitet. Und ich hoffe, dass meine Stücke darauf aufmerksam machen können.“