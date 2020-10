Rat vergibt Planung für Hengnau-Nordwest ans Büro Sieber

Jetzt soll es zügig gehen. Der Wasserburger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen die zweite Änderung für den Bebauungsplan Hengnau-Nordwest erstellen zu lassen. Dazu hat das Gremium den entsprechenden Auftrag einem Fachplanungsbüro erteilt.

Erst in der letzten Sitzung im September hat der Wasserburger Rat beschlossen, die Veränderungssperre für das Baugebiet Hengnau-Nordwest um ein Jahr zu verlängern und schon in der jüngsten Sitzung am Dienstag hat er den Auftrag zur Bauleitplanung vergeben.

Wie bereits berichtet, ist eine Veränderungssperre jenes Instrument, das dem Gemeinderat ermöglicht, ein Bauvorhaben auf einem Gebiet ohne Bebauungsplan erst einmal auf Eis zu legen. Dieses Instrument dient dazu der Gemeinde Zeit zu geben, um einen Bebauungsplan aufzustellen. In diesem legt sie fest, was in dem betreffenden Gebiet gewünscht ist und was nicht. Allerdings ist die Gemeinde ihrerseits dann auch verpflichtet innerhalb von zwei Jahren zu handeln. Und weil die erste Veränderungssperre bereits zwei Jahre zurückliegt, ohne dass die Gemeinde den Bebauungsplan für das betreffende Gebiet wie gewollt geändert hat, musste der Gemeinderat im September eine Verlängerung beschließen. Allerdings muss es jetzt vorangehen. Das zumindest empfahl Bürgermeister Harald Voigt dem Gremium mit dem Hinweis, dass der Bauwerber, der die Veränderungssperre ausgelöst hatte, um zügige Bearbeitung bitte. In diesem Falle würde er auch davon absehen gegen die Gemeinde zu klagen.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag an das Planungsbüro Sieber, das bereits vor zwei Jahren ein entsprechendes Angebot gemacht hatte. Die Kosten: rund 23 800 Euro netto.