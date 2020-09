Räte wollten den Plan für Hengnau jetzt anpacken

Der Eigentümer des Gasthofs Waldhorn in Hengnau muss sich noch ein weiteres Jahr gedulden, bis über sein Bauvorhaben entschieden wird. Denn der Gemeinderat hat die bereits seit zwei Jahren bestehende Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans Hengnau-Nordwest um ein Jahr verlängert. Damit ist der bauliche Status Quo für dieses Gebiet erneut eingefroren. Die Gemeinde will diese Zeit nutzen, um den Bebauungsplan nun tatsächlich zu überarbeiten, was in den vergangenen zwei Jahren versäumt worden ist.

Eine Veränderungssperre ist ein Sicherungsinstrument in der Bauleitplanung. Eine Gemeinde kann damit für den Zeitraum, in dem sie einen Bebauungsplan aufstellt oder verändert, bauliche Anlagen verhindern. Dies soll gewährleisten, dass die Vorgaben des künftigen Bebauungsplans eingehalten werden. „Es ist schon ein Eingriff in die Eigentumsrechte, aber ein legitimer Eingriff“, erläuterte Bürgermeister Harald Voigt in der jüngsten Ratssitzung.

Für Hengnau-Nordwest besteht bereits ein relativ alter Bebauungsplan. Im September 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, diesen Plan zu ändern. Zugleich hat das Gremium eine Veränderungssperre erlassen. Grundsätzlich sollte damit eine geordnete Nachverdichtung dieses Gebiets ermöglicht werden. Konkreter Anlass war der beabsichtigte Teilabriss und Umbau des Gasthofs Waldhorn. Dieses Gebäude würde zum Teil höher werden, außerdem befürchtete die Gemeinde schon damals Verkehrsprobleme wegen ausparkender Autos. Auch jetzt sorgten sich einige Räte um die Stellplatzsituation. Das Landratsamt hat aber damals schon das Bauvorhaben als genehmigungsfähig angesehen.

Um dieses konkrete Bauprojekt ging es in der jetzigen Ratssitzung nicht, zumal es ohnehin neu beantragt werden muss. Aber es stand natürlich im Raum. In der kontroversen Diskussion versuchten die Räte abzuwägen, ob sie vorrangig den Bebauungsplan weiterentwickeln wollen oder ob sie zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichten und damit den Weg für das Bauvorhaben freimachen. „Wenn wir die Veränderungssperre verlängern, müssen wir schon unsere planerische Tätigkeit wahrnehmen“, mahnte der Bürgermeister an. Diesbezüglich sei in den vergangenen zwei Jahren „so gut wie nichts geschehen, was gegenüber dem Bauherrn nicht fair wäre“, sagte Voigt. Das Dilemma der Gemeinde ist überdies, dass sie derzeit keine eigene Bauverwaltung hat. Sie muss also die Weiterentwicklung des Bebauungsplans auslagern. Merlin Rehmann vom Stadtplanungsbüro Sieber erklärte in der Ratssitzung, dass das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans innerhalb eines Jahres machbar ist. Mit der knappen Mehrheit von neun zu sieben Stimmen beschloss das Gremium schließlich, die Veränderungssperre zu verlängern und in dieser Zeit am Bebauungsplan weiterzuarbeiten.