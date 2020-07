ein 18-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagabend in Wasserburg an seinem linken Handgelenk verletzt, als er auf der Halbinselstraße unterwegs war. Laut Polizeibericht war er wohl durch ein ausparkendes Auto irritiert und bremste zu stark. Deshalb stürzte er über seinen Lenker und zog sich so die Verletzung zu. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.